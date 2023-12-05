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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار حاسم.. إدارة بايدن تستعد لمعاقبة مستوطنين إسرائيليين

أمريكا وإسرائيل
أمريكا وإسرائيل

أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأنه من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات على عشرات المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين، ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.

وتظهر هذه الخطوة مدى قلق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من تصعيد هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وأن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي لمنع العنف.

وفي وقت سابق، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن جفير، إن وزارته تلقت أكثر من 260,000 طلب جديد للحصول على سلاح ناري منذ اندلاع الحرب في غزة.

وتتماشى الطلبات مع جهود بن جفير لتسهيل متطلبات المستوطنين للتقدم بطلب للحصول على ترخيص سلاح ناري، والتي تقول وزارته إنها زادت العدد المسموح به بـ “عشرات الآلاف”.

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وقال بن جفير في بداية اجتماع حزبه “عوتسما يهوديت” في الكنيست:  “كانت سياستي داخل المكتب هي السماح لأكبر عدد ممكن من الأشخاص بالحصول على سلاح.. في فترة قصيرة من الزمن، كنا نمنح ما يصل إلى 3000 موافقة يوميًا، ارتفاعًا من حوالي مائة يوم ما قبل الحرب”.

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