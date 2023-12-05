بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن الأسري الإسرائيليين لدي حماس

علق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، علي التقارير المتعلقة بحالة الأسري المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "الحديث حول هذه القضية غير مسؤول وغير دقيق ويجب تجنبه".

وأضاف: “نقوم بمراقبة استخباراتية على مدار الساعة للرهائن، ونطالب كافة المنظمات الدولية بالتحقق من حالتهم وسلامتهم، وتقديم الاستجابة الطبية لهم – نساء ورجالاً على حد سواء. كل لحظة في الأسر تعرض رهائننا للخطر.. نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادتهم إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن”.

وأمس، قال المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، عوفير جندلمان، إن الحرب يمكن أن تنتهي اليوم بشرطين: إذا أطلقت حماس سراح جميع الرهائن، واستسلمت حركة حماس وانحلت.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال جندلمان، إنه "إذا استمرت حماس في القتال، فيجب أن يعلم سكان غزة أن حماس لا تهتم بمصيرهم".

وأضاف أن "قوات الجيش الإسرائيلي بدأت عملياتها في جنوب قطاع غزة اليوم… حماس تفضل الاستمرار في احتجاز الرهائن.. وهذا يأتي على حساب سكان غزة ”.