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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يقصف مواقع وثكنات جيش الاحتلال الإسرائيلي ويحقق إصابات مباشرة

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف ثكنة برانيت التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

قال حزب الله: “استهدفنا ثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة وحققنا  إصابة مباشرة”.

كما أعلن حزب الله، "استهدفنا موقع بركة ريشا وخلة وردة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

وأعلن حزب الله اللبناني، استهداف مواقع جل العلام والضهيرة والكوبرا التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

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وقال: "استهدفنا مواقع جل العلام والضهيرة والكوبرا بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة”.

وفي وقت سابق، أكد حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت تجمعاً لجنود الاحتلال الاسرائيلي في موقع رويسة ‏العاصي بالأسلحة المناسبة حيث حققوا فيه إصابات مباشرة.‏

جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي حزب الله

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