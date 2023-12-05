اعتراف غير مسبوق من نتنياهو بشأن استعادة جميع الرهائن الإسرائيليين

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن إعادة جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وحسب إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أبلغ نتنياهو عائلات المحتجزين أنه لا إمكانية لاستعادتهم جميعا الآن.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن مجلس الحرب الإسرائيلي برئاسة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بدأ اجتماعا مع عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ووفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم" فإن اللقاء يعقد على خلفية تجدد القتال في قطاع غزة، والتخوف من أن يعرض ذلك إطلاق سراح بقية الأسرى للخطر.