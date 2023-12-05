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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات أمريكية مهمة

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

ارتفع الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى له في أسبوع واحد مقابل سلة من العملات، اليوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات التوظيف الجديدة أن فرص العمل الأمريكية انخفضت في أكتوبر إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2021.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي في أحدث تعاملات 0.12٪ إلى 103.73، قرب أعلى مستوياته في أسبوع.

وانخفضت فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، بمقدار 617،000 إلى 8.733 مليون في اليوم الأخير من أكتوبر، حسبما ذكرت وزارة العمل في مسحها الشهري لفرص العمل.

وأدى تباطؤ سوق العمل وانحسار التضخم إلى زيادة التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ربما يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة في هذه الدورة، حتى أن الأسواق المالية تتوقع خفض أسعار الفائدة في منتصف عام 2024.

وقال جوزيف تريفيساني، كبير المحللين في FXStreet: “يحاول مجلس الاحتياطي الفيدرالي إقناع الأسواق بأنه لا يزال بإمكانه رفع أسعار الفائدة… أعتقد أن الأسواق تعتقد أن كل شيء قد انتهى، لكن حقيقة أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يرغب في الاستمرار في هذا الأمر تجعل الجميع يتوقفون”.

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وقال المحللون إن ارتفاع الدولار يرجع جزئيًا إلى انعكاس عمليات البيع المكثفة في الأسابيع الأخيرة والتي أدت إلى حرمان مؤشر الدولار بنسبة 3٪ في نوفمبر وحده، وهو أكبر انخفاض شهري له خلال عام.

وفي سياق آخر، ظل اليوان مستقرا في مواجهة خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للصين، مع تدخل البنوك الكبرى المملوكة للدولة لوقف أي انخفاض عن طريق بيع الدولار.

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