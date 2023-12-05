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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدمير منزل وحقل ألغام.. كتائب القسام تكبد الاحتلال خسائر فادحة بخان يونس

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام الزراع العسكري لـ حركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن عناصره تمكنوا من تفخيخ ونسف منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي بعبوة برميلية وعدد من عبوات الـ TBG، مما أدى لانهيار المبنى بشكل كامل في شرق خانيونس.

وقالت كتائب القسام عبر صفحتها على تليجرام: "تمكن مجاهدونا من تفجير حقل ألغام أعد مسبقاً بـ 4 عبوات تليفزيونية مضادة للأفراد بعدد من جنود الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محور شرق خانيونس".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لـ حركة المقاومة الفلسطينية حماس، عن تمكن عناصرها قبل قليل من الإجهاز على 10 جنود إسرائيليين وقتلهم من المسافة صفر في محور شرق مدينة خانيونس.

وقالت القسام، إن عناصرها استهدفوا أيضا قوة إسرائيلية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد، وحققوا فيها إصابة مباشرة في محور شرق مدينة خان يونس.

وأضافت كتائب القسام أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" في محور شرق مدينة خانيونس، كما تم استهداف 3 جرافات عسكرية ودبابة وناقلة جند في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف "الياسين 105".

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كتائب القسام حماس خانيونس الاحتلال الاسرائيلي الياسين 105

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