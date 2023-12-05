شاهد.. لحظة استهداف كتائب القسام تمركزات قوات الاحتلال في جحر الديك

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، فيديو لعملية رصد خيام تمركز قوات جيش الاحتلال قبل تنفيذ عملية زراعة العبوات وتفجيرها في القوات المتواجدة في المكان في جحر الديك.

في وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لـ حركة المقاومة الفلسطينية حماس، عن تمكن عناصرها قبل قليل من الإجهاز على 10 جنود إسرائيليين وقتلهم من المسافة صفر في محور شرق مدينة خانيونس.

وقالت كتائب القسام عبر صفحتها على تليجرام، إن عناصرها استهدفوا أيضا قوة إسرائيلية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد، وحققوا فيها إصابة مباشرة في محور شرق مدينة خان يونس.

وأضافت كتائب القسام أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" في محور شرق مدينة خاني ونس، كما تم استهداف 3 جرافات عسكرية ودبابة وناقلة جند في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف "الياسين 105".