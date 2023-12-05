أمريكا.. رجل ينهي حياة 4 من أفراد أسرته..ماذا فعلت به شرطة نيويورك؟

شهدت مدينة نيويورك جريمة مأساوية من نوعها، أقدم فيها رجل يبلغ من العمر 38 عامًا على إنهاء حياة 4 أفراد من أسرته الممتدة من بينهم طفلان في منزل بمنطقة كوينز.

قالت شرطة مدينة نيويورك إن فتاة اتصلت للإبلاغ عن الحادث الذي وقع في حي فار روكاواي بكوينز، مرددة "أحد أقرابي يق تل أفراد عائلتي".

على الفور انتقلت الشرطة إلى مكان الواقعة، ووجدت 4 أشخاص تعرضوا للطعن حتى الموت.

تفاصيل الجريمة

وشمل الضحايا: صبي يبلغ من العمر 12 عاما، وفتاة 11 عاما، وامرأة 44 عاما، ورجل في الثلاثينيات من عمره طفل يبلغ من العمر 11 عاما أمام المنزل و 3 آخريين داخل غرف النوم.

ونبهت الشرطة أن شخصا خامسا تعرض للطعن، وهي امرأة تبلغ من العمر 61 عاما، لافتًا إلى أنها ترقد في المستشفى في حالة حرجة.



ونوهت الشرطة أن المشتبه به أشعل النار في أريكة في غرفة المعيشة بالمنزل وهو ما أجبر أفراد الشرطة على انتظار وصول فرق الإطفاء قبل الدخول إلى المنزل.

وأوضحت أن المشتبه به ط عن اثنين من أفراد الشرطة الذين توجهوا إلى مكان الحادث، ليطلق أحدهم النار عليه فيرديه قتيلا.



وبينت أن المشتبه به سبق اعتقاله بسبب واقعة عنف منزلي، كما نُقل الضابطان المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج.



