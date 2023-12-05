إسرائيل تعترف بخسائرها وحماس تهاجم أمريكا.. تطورات جديدة | فيديو

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصة عن أخر مستجدات القضية الفلسطينية.



وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، اليوم إن تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية الصادرة مساء أمس التي تحاول تبرئة الاحتلال الإسرائيلي من استهدافه المباشر والمتعمد للمدنيين العزل والمستشفيات في قطاع غزة واستمرارها في إعطاء الاحتلال الصهيوني الغطاء لسلوكه النازي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والإبادة الجماعية بحق العائلات والأسر الفلسطينية تثبت مجدداً مشاركتها المباشرة في المعركة الدموية ضد الشعب الفلسطينى

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