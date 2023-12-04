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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية: أمريكا تقود الحرب على غزة

غزة
غزة

قال عمر الغول عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الولايات المتحدة هى مَن تقود الحرب على غزة، وكل تصريحات المسئولين الأمريكيين تحمل وجهين: الأول وجه الرأي العام الأمريكي والعالمي، والآخر الذي أعلنه أنتوني بلينكين وزير خارجية أمريكا، عندما حضر اجتماع الكابينت الإسرائيلي وقبل أن يغادر إسرائيل بدأت تل أبيب بشن حرب الإبادة.

أضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بلينكن قال لا لوقف الحرب، لا نؤيد وقف الحرب، إنما ندعو لوجود هدن إنسانية، أي أنه استمرار الضوء الأخضر لحرب الإبادة.

ولفت إلى أن 75% من عمليات القصف التي تتم في محافظات جنوب غزة، تنطلق من حاملات الطائرات الأمريكية، إضافة لوجود جيش أمريكي على الأرض، إضافة لجسر جوي أمريكي لم يتوقف منذ بداية العدوان.

وأوضح أن أمريكا عندما تدعو لعدم قتل المدنيين، فهي تدعو لتقليل القتل، فتقول لا تستخدموا قنابل 900 كجم، خلوها 250، اقتلوا، لكن لا تقتلوا بكثافة أعلى.

غزة التحرير الفلسطينية الحرب على غزة الرأي العام الأمريكي القاهرة الإخبارية أنتوني بلينكين حرب الإبادة

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