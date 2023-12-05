قال الجنرال الأوكراني المتقاعد، سيرجي كريفونوس، إن جنود القوات المسلحة الأوكرانية غاضبون للغاية من حقيقة أنه أثناء قتالهم على الجبهة، تستمر الحياة في كييف وكأن شيئًا لم يحدث.

وأضاف كريفونوس، في مقابلة مع قناة علي “يوتيوب”: "جنود القوات المسلحة الأوكرانية غاضبون جدًا، بعبارة ملطفة... الرجال الذين عادوا للتو من مهمة يكتبون لي ويقولون: "نحن نقاتل، نحن نموت، نحن نتجمد، والبعض سوف يذهب للتزلج؟".

واعترف الجنرال الأوكراني المتقاعد، بأن الجيش تراكم لديه الكثير من السخط والشكاوى ضد السلطات لدرجة أنهم كانوا على استعداد لاتخاذ إجراءات جذرية.

وقال كريفونوس: "الجيش غاضب للغاية حقًا، إنهم مستعدون لحظات معينة، بحيث لن يفيدوا المجتمع، بل سيفيدون روسيا”.