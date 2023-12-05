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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مصرع ضابطين في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابطين في معارك في شمال قطاع غزة.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اسمي ضابطين قتلا اليوم الثلاثاء، في قطاع غزة، وهما الرائد ماتان داماري (31 عاما) من مدينة ديمونا الجنوبية، والرائد إيلاي إلياهو كوهين (23 عاما) من موشاف بيت نحميا في وسط إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن الوقت الإسرائيلية تطوق منطقة خان يونس في الجزء الجنوبي من قطاع غزة.

وأضاف هاليفي، أن "أولئك الذين اعتقدوا أن الجيش الإسرائيلي لا يعرف كيف يستأنف القتال في نهاية وقف إطلاق النار مخطئون، وحماس تشعر بذلك جيدًا".

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وتابع قائلا: "تطوق قواتنا منطقة خان يونس في الجزء الجنوبي من قطاع غزة. وفي الأيام الأخيرة، تمت تصفية العديد من العناصر، بما في ذلك قادة كبار في حماس.. وفي الأيام الأخيرة، انتقلنا إلى المرحلة الثالثة من العملية".

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