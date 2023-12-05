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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تستضيف غدا الندوة التثقيفية الـ58 لقوات الدفاع الشعبي والعسكري

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 


تستضيف جامعة حلوان غدًا الأربعاء الموافق 6 ديسمبر الندوة التثقيفية الثامنة والخمسين التي تنظمها قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وتقام فعاليات الندوة في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.
وأشاد الدكتور قنديل بالدور الكبير الذي تقوم به قوات الدفاع الشعبي والعسكري وقواتنا المسلحة الباسلة، مؤكدًا على أهمية تنوير العقول والاهتمام بالشباب، وهو أحد أهم أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التي يتابع تحقيقها يوميًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تتشرف باستضافة هذه الندوة الهامة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على إعداد طلابها علميًا وعمليًا من خلال مثل هذه الندوات التي ترسخ قيم الانتماء والولاء.

 

Jobs Education جامعة حلوان رؤية مصر 2030 للتنمية قوات الدفاع الشعبي والعسكري

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