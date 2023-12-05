الصليب الأحمر: لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة الآن

قالت الدكتورة إيمان طرابلسي، متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة صعب للغاية، خاصة في منطقة خان يونس، في ضوء موجات نزوح غير عادية، ويوجد نازحين عديدين إلى خان يونس اضطروا إلى النزوح بشكل كبير بسبب ما يحدث من قصف بسبب عمليات العنف من قبل جيش الاحتلال.

حديث حول ما يحدث في قطاع غزة

وأضافت "طرابلسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن الدمار والعنف في قطاع غزة يتجاوز ما يمكن وصفه في الوقت الحالي، وتتجاوز العديد من الأحاديث، وأصبح لا يوجد أي مكان آمن داخل قطاع غزة في الوقت الحالي.

وتابع، أن الصليب الأحمر لم يكن جزء من المفاوضات بشأن تبادل الأسرى، ألا أنه يتم العمل على تنسيق عمليات التبادل للأسرى، ونقل كافة الأسرى من الضفة إلى أخرى.