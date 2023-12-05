عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصليب الأحمر: لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة الآن

قطاع غزة
قطاع غزة

قالت الدكتورة إيمان طرابلسي، متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة صعب للغاية، خاصة في منطقة خان يونس، في ضوء موجات نزوح غير عادية، ويوجد نازحين عديدين إلى خان يونس اضطروا إلى النزوح بشكل كبير بسبب ما يحدث من قصف بسبب عمليات العنف من قبل جيش الاحتلال. 

حديث حول ما يحدث في قطاع غزة 

وأضافت "طرابلسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن الدمار والعنف في قطاع غزة يتجاوز ما يمكن وصفه في الوقت الحالي، وتتجاوز العديد من الأحاديث، وأصبح لا يوجد أي مكان آمن داخل قطاع غزة في الوقت الحالي. 

وتابع، أن الصليب الأحمر لم يكن جزء من المفاوضات بشأن تبادل الأسرى، ألا أنه يتم العمل على تنسيق عمليات التبادل للأسرى، ونقل كافة الأسرى من الضفة إلى أخرى. 

قطاع غزة إيمان طرابلسي الصليب الاحمر برنامج حضرة المواطن سيد على

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

بيان عاجل من حماس بشأن عدد الجنود الإسرائيليين الأسرى

انقطاع الإنترنت الأرضي.. فودافون توجه رسالة لعملائها

متجوزتش عشان خاطرها| ناهد السباعي رفضت الارتباط واختارت والدتها.. كيف توفت ناهد فريد شوقي؟

موضوعات متعلقة

محمود الهباش: إسرائيل تستهدف الوجود الفلسطيني بالكامل

حركة فتح: الشعب الفلسطيني يعيش جحيم على الأرض ونرفض مخطط التهجير

سمير فرج: حماس ترغب في الإفراج عن كل الفلسطينيين مقابل ترك الأسرى الجنود

فضيحة الموساد.. اللواء سمير فرج: جيش الاحتلال يواجه نكسة كبرى بسبب أنفاق غزة

6 صفقات جديدة.. محمد فاروق يكشف خطة الزمالك لتدعيم فريق الكرة

خبير استراتيجي: نتنياهو خائف من انتهاء الحرب في غزة

المتحدث باسم حملة حازم عمر: نخطط للدفع بمرشح لرئاسي منذ 2015

أشرف عبد الغفور في حوار سابق: "جيلي مكنش بياخد ملايين..وقدمت أدوار كوميدية"

ترشيحاتنا

المصرية للاتصالات تعد باستعادة الخدمة.. تعرف على موعد رجوع الإنترنت

جوانب فنية ومحاضرة لكولر.. كواليس تدريبات الأهلي استعدادا لشباب بلوزداد

محادثات حازمة.. قلق بالغ في البيت الأبيض بسبب الهجوم الإسرائيلي بجنوب غزة

غزة والاتفاق النووي.. الخارجية الروسية تعلن تفاصيل لقاء لافروف وعبداللهيان في موسكو

بعد الإشادة الدولية.. طريقة الحصول على تيسيرات المشروعات الصغيرة بالقانون

سيراميكا كليوباترا ينهي الشوط الأول متقدما بهدف على إنبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكنش في السر.. تفاصيل زواج الفنان سامح الصريطي والمطربة المعتزلة حنان

نظام غذائي لإعادة إنبات الشعر وعلاج التساقط

جمال شعبان يكشف معلومات صادمة عن الرجفان الأذيني.. ومن الأكثر عرضة له

أمريكا.. رجل ينهي حياة 4 من أفراد أسرته..ماذا فعلت به شرطة نيويورك؟

فيديو

عانت بعد وفاة ابنها بحادث بشع.. محطات في حياة ناهد فريد شوقي «فيديوجراف»

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس 2023

خناقة جديدة.. شيرين تكشف سبب خلافها مع حسام حبيب.. فيديو جراف

إسرائيل تعترف بخسائرها وحماس تهاجم أمريكا.. تطورات جديدة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ