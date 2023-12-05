فصائل فلسطينية: استهدفنا 6 جنود إسرائيليين شرق مدينة خان يونس

أعلنت فصائل فلسطينية، عن استهداف 6 جنود إسرائيليين بمنطقة الزنة بمحور شرق مدينة خان يونس، حسبما افادت قناة “ إكسترا نيوز” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام عن استهدافها غرف قيادة الاحتلال الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا ان مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت أكثر من 70 قذيفة خلال ساعة واحدة على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

واكدت صفا نقلا عن مصادر طبية ان عشرات الشهداء والجرحى سقطوا في الشوراع بمناطق شمالي القطاع في ظل محاصرة المستشفيات وتعطّل مركبات الإسعاف والدفاع المدني بفعل الاستهداف ونفاد الوقود.