انطلاق حملات التبرع بالدم لصالح غزة في محافظات الجمهورية

انطلقت حملات التبرع بالدم لـ غزة في محافظات الجمهورية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي وحياة كريمة وابدأ والأكاديمية الوطنية للتدريب والكيانيات الشبابية، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز” في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، مقتل ما يقرب من 250 عاملا في القطاع الصحي في غزة منذ 7 أكتوبر.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية استشهاد ما يربو على 15900 شخص في غزة منذ 7 تشرين الأول.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة ، اليوم، إن حجم المساعدات كبير على الجانب المصري لكن إسرائيل تمنع وصولها إلى قطاع غزة.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية أن نسبة الإشغال في المستشفيات بقطاع غزة بلغت 216%.