أخبار التوك شو.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. تحذير هام من الأرصاد.. أخر تطورات الوضع في غزة

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرضها لكم من خلال التقرير التالي:
تحركات جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة |فيديو
قدمت الإعلامية نهاد سمير تقريراً عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".
تعرف على آخر تحركات الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 5-12-2023 |فيديو
استعرضت الإعلامية نهاد سمير تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الـ جنيه اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.
أخطر الظواهر الجوية.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن الطقس
كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.
أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء
أكد معتز إينو، لاعب الأهلي السابق، أن تصرفات المدير الفني لـ النادي الأهلي كولر، تجاه لاعب النادي الأهلي الحالي أحمد عبد القادر تؤكد أنه يقول: "مش عايز عبد القادر".
رفضت خطبته وارتبطت بغيره.. شاب ينهي حياة ابنة خالته بالصعيد| شاهد
عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان:" رفضت خطبته فانتقم منها.. شاب يُنهي حياة ابنة خالته رميًا بالرصاص داخل منزلها أمام خطيبها".
جيش الاحتلال الإسرائيلي يفقد 404 عسكريين منذ بداية الحرب في غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط وجنديين وإصابة 4 آخرين من قواته في المعارك الدائرة في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ بداية الحرب في غزة، إلى 404 عسكريين.
الرئيس السيسي يستقبل نظيره القبرصي بقصر الاتحادية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس.
أيمن الرقب: مصر تبذل جهودا مكثفة لوقف الهجوم الشرس على غزة
قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تتحرك في اتجاهين، الاتجاه الأول وهو الدبلوماسي من خلال الاتصالات المكثفة لوقف الحرب داخل قطاع غزة، والاتجاه الثاني هو إرسال المساعدات، حيث لا تتوقف مصر عن إرسال عشرات الشاحنات يوميًا إلى معبر رفح.
حركة فتح: مصر نجحت في ردع إسرائيل ومنعها من التهجير القسري للفلسطينيين
قال متحدث حركة فتح إن إسرائيل اقتطعت من موازنة السلطة الفلسطينية المقدار المخصص لغزة مما أعجزها عن دفع رواتب الموظفين، لافتًا إلى أن الاحتلال ينفذ الاقتحامات والانتهاكات في الضفة الغربية دون مراعاة القانون الدولي.