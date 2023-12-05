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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رفضت خطبته وارتبطت بغيره.. شاب ينهي حياة ابنة خالته بالصعيد| شاهد

المجني عليها صبرة
المجني عليها صبرة

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان:" رفضت خطبته فانتقم منها.. شاب يُنهي حياة ابنة خالته رميًا بالرصاص داخل منزلها أمام خطيبها".

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شاب ينهي حياة خطيبته ووالدتها.. تفاصيل غريبة بالعبور

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شاب ينهي حياة شقيقته بالشارع والسبب صادم.. فيديو

وجاء في التقرير أن هناك جريمة بشعة هزت قرية المعمارية بمركز إدفو، بمحافظة أسوان، حيث أنهى فيها شاب حياة ابنة خالته، بعد أن رفضت خطبته وارتبطت بشاب آخر.

وكشفت القناة أن المتهم في القضية قرر الانتقام منها وإنهاء حياتها، لـ ارتباطها، بغيره، وأنه كان يحبها، وأن عملية القتل كانت بالرصاص.

وأضحت القناة أن تحقيقات أجهزة الأمن كشفت تفاصيل الواقعة، وأن المجني عليها تدعى صبرة وتبلغ من العمر 18 عامًا، وماتت في الحال بعد تلقي الرصاص.

وكشفت أم المجني عليها، تفاصيل الواقعة وقالت:" بنتي قتلت على يد ابن خالتها، والذي في الأصل هو نجلي، لآن قمت بتربيته في الصغر".

وتابعت :" خان العهد والمودة، والأمان، بعد أن تقدم لـ الارتباط بها، وهي رفضته، فقام بقتلها بالرصاص".

وأشارت إلي أن "نجلتها قتلت بغير سبب، وأن المتهم في القضية كان معه سلاح آلي، وكان يضرب الرصاص بصورة غريبة".

وكشفت:" ليس من حق المتهم في القضية، أو أي شخص أن يقتل فتاة يحبها، وهي لا تحبه".

رفضت خطبته أسوان محافظة أسوان شاب ي نهي حياة ابنة خالته حوادث

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