شاب ينهي حياة خطيبته ووالدتها.. تفاصيل غريبة بالعبور

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" شاب يحرق منزل خطيبته بعد فسخ الارتباط ورفض رد متعلقاته بالعبور.. النيران قتلت اثنين وأصابت آخرين".

وجاء في التقرير أن هناك حريقا نشب في شقة سكنية بالدور الرابع، في مدينة العبور، وأن الجيران لاحظت النيران وتم الاتصال برجال الحماية المدنية، وأن رجال الإطفاء وجدوا أن الحريق كبير".

وكشفت القناة أن التحريات الأولية كشفت أن الحريق ناتج عن عمد، وتبين أن وراء الواقعة شابًا عمره 36 عامًا، وأنه يعمل بحمل زاج سيارات، وكان خطيب لـ بنت صاحب الشقة.

وتابع التقرير أن الشاب قام بحرق الشقة بعد فسخ الخطوبة، بناء على رغبة الفتاة، وأسرتها، وأن المتهم في القضية أحضر البنزين من أحد محطات الوقود، بعد رفض أسرة خطيبته بـ رد متعلقاته الشخصية.

وأوضح التقرير أن المتهم في القضية قام بوضع البنزين من أسفل باب الشقة، وبعد ذلك أشعل النيران وفر هاربًا، وتوفيت الأم وخطيبته، وأصيب رب المنزل ونجله آخري له غير التي توفيت.