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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 4 أشخاص لاتهامهما بانتحال صفة رجال شرطة

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة أحد الأشخاص في الخليفة.

 

تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين فنى تكييف مقيم بمحافظة المنيا وعاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة، حيث قرر الأول بقيام الثاني بالاشتراك مع آخرين بانتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء منه على مبلغ مالي "عملات أجنبية" حال تواجده بمحل الواقعة وسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" واتفقا على التقابل بمحل الواقعة لتغيير المبلغ المالي بالجنيه المصري.

 

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم الثاني بالاشتراك مع 3 أشخاص مقيمين بالقاهرة ، تم ضبطهم وضبط سيارة ميكروباص "المستخدمة في ارتكاب الواقعة".


وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكن أحدهم فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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