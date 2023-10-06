شاب ينهي حياة زوجته لطلبها الطلاق .. أسرة الضحية تروي التفاصيل

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان:" جريمة مروّعة في القليوبية.. تخلّص من زوجته الثانية وأشعل النار في جسدها وأسرة الضحية تروي التفاصيل".

وجاء في التقرير أن هناك جريمة مروعة في القليوبية، حيث قام زوج بإنهاء زوجته، ثم لاذ بالفرار، بعد تنفيذ جريمته.



وقالت هاجر شقيقة الضحية، إن الضحية كانت تعمل من أجل مساعدته، وأنها كانت تعمل من أجل تجميع الأموال لإجراء عملية حقن مجهري.



ولفتت هاجر خلال التقرير، إلى أن :" الضحية كانت تعمل في المصانع، وكانت تقوم بتجهيز العرائس لـ الأفراح".



وتابعت :" أختي تبلغ من العمر 29 عامًا وكانت تريد أن يصبح لديها طقل، ولكن المتهم في القضية رفض أن يحقق لها ما تتمناه".



وأوضحت أن المجني عليها كانت تطلب الطلاق منه، لآنها كانت الزوجة الثانية، وأنها كانت تعمل من أجل تسديد إيجار الشقة.



