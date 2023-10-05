كشف لغز العثور على جثة عاطل بمنزله في السويس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس بالعثور على جثة(عاطل ) داخل الشقة محل سكنه بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (فنى إنتاج بشركة - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأقر بأنه توجه لمنزل المجنى عليه وطعنه عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب وجود خلافات سابقة بينهما ، وعقب ذلك قام بالتخلص من الآداة المستخدمة بإلقائها بصندوق قمامة بمحيط مسكن المجنى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.