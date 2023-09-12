شاب ينهي حياة شقيقته بالشارع والسبب صادم.. فيديو

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان " جريمة بشعة تهز القاهرة.. قتل شقيقته بسبب خطبتها".

وجاء في التقرير أن هناك شاب قام بإنهاء حياة شقيقته التي تدعى فريدة نبيل صاحبة الـ 25 عامًا، وذلك اعتراضًا على خطبتها، وتم القبض عليه".

وأوضح التقرير، أن هذه الواقعة حدثت في محافظة بورسعيد، وأن الجريمة تمت لآن المتهم في القضية رفض هذه الخطوبة.

وكشفت القناة، أن هناك شهود عيان على الواقعة، وقالوا أن هناك أثنين كانا يستقلان دراجة بخارية، وقامت بأن استوقف الفتاة أثناء سيرها بالشارع وقام أحدهم بطعنها بسلاح أبيض.

وأوضحت القناة أن الأهالي قاموا بالإمساك بالمتهم في القضية.