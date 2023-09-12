اعتراضا على خطبتها.. كشف غموض إقدام شاب على إنهاء حياة شقيقته في بورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص فور ارتكابه واقعة إنهاء حياة شقيقته ببورسعيد.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من الأهالي بوجود شخص ممسكاً بسلاح أبيض به أثار دماء ومحاولتهم الإمساك به.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتمكنت من السيطرة عليه وضبطه ، وعُثر بحوزته على (2 سلاح أبيض ، وتبين أنه (مقيم بدائرة القسم).

وبمواجهته أقر بإنهاء حياة (شقيقته) لخلافات بينهما واعتراضه على خطبتها ومعاملتها السيئة له.. وتم العُثور على "المجنى عليها" بأحد العقارات بدائرة القسم وبها (جرح ذبحى وطعنى)، وتم نقل جثمانها إلى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.