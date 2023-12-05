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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحركات جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة |فيديو

الذهب
الذهب

قدمت الإعلامية نهاد سمير تقريراً عن  أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 


سجل سعر الذهب اليوم:


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3171.4 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2775 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2378.5 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 22200 جنيها.

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