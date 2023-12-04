أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين 4-12-2023

استقر سعر الدولار في مصر رسميا ولم يطرأ عليه أي تغيرات منذ مارس الماضي، حيث سجل سعره في البنوك نحو 30.95 جنيه وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي.

وفيما يلي ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين فى بنوك(الأهلي المتحد، التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بى سى HSBC،بلوم، المصرف المتحد ،الإمارات دبي الوطني ،المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB،كريدي أجريكول، قناة السويس) نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنوك ( الأهلي، مصر ) نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنك التنمية الصناعية نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم الاثنين مسجلا 30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في السوق الموازي

ارتفع سعر الدولار فى السوق الموازي بقيمة 10 قروش يوم الأحد، خلال ختام تعاملات ليسجل 49.30 جنيه للبيع و48.30 جنيه للشراء مقارنة بـ 49.20 جنيه خلال بداية اليوم.

ويعتبر سعر الدولار في السوق السوداء هو السعر الذي يتم تداوله خارج البنوك والمؤسسات المالية الرسمية، ويختلف هذا السعر عن سعر الصرف الرسمي الذي يتم تحديده من قبل البنك المركزي المصري والذي يبلغ حاليا 30.91 جنيه للشراء و31 جنيها للبيع.

وقد شهد سوق الصرف للدولار بالسوق غير الرسمي ارتفاعا طفيفا في مقابل العملة المحلية وفقا لآخر المعلومات المتوفرة، وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء إلى 48.30 جنيه للشراء 49.30 جنيه للبيع .

يُذكر أن هذا الرقم يشكل ارتفاعا بنسبة 0.5٪ مقارنةً بأسعار الإغلاق أول السبت حيث سُجلت العملة الأمريكية سعرًا قدره 49.20 جنيه.