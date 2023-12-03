سعر الدولار في البنوك اليوم 3-12-2023

شهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا داخل البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 3-12-2023؛ دون أي تغيير بالتوازي مع عودة الجهاز المصرفي لعمله .

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الخميس الماضي رسميا بمقدار قرشين اثنين على الأقل وسط هبوط كسر حاجز الـ 4 جنيهات على الأقل في الأسواق الموازية.

وأعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

وصل أدني سعر دولار مقابل الجنيه داخل البنوك حوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع تضمنت بنوك" الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB،بلوم، المشرق، كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، الأهلي المتحد، الإسكندرية، الكويت الوطني".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه كأعلي قيمة في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك ضمن ثاني أعلي سعر.

تجديد وديعة الإمارات

جدد مصرف الإمارات المركزي أجل استحقاق وديعته لدي البنك المركزي المصري،بقيمة مليار دولار لمدة ٣ سنوات أخري تنتهي في يوليو ٢٠٢٦.

قال تقرير صادر عن البنك المركز المصري إن الودائع قصيرة الأجل ارتفعت الى 15.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بحوالي 14.9 مليار دولار في مارس بزيادة تقدر بنصف مليار دولار .

وتوزعت الودائع قصيرة الأجل بين 5 مليارات دولار للإمارات و5 مليارات دولار للسعودية و4 مليارات دولار لقطر و900 مليون دولار لليبيا.

وبنهاية الشهر الماضي أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي بمعدلات طفيفة على أساس شهري لم يتجاوز الـ ٢٠٠ مليون دولار ليسجل 35.1 مليار دولار.