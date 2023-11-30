عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي يوافق على طلب الإمارات تجديد استحقاق وديعة بمليار دولار

صدى البلد

جدد مصرف الإمارات المركزي أجل استحقاق وديعته لدي البنك المركزي المصري،بقيمة مليار دولار لمدة ٣ سنوات أخري تنتهي في يوليو ٢٠٢٦.

قال تقرير صادر عن البنك المركز المصري  إن الودائع قصيرة الأجل ارتفعت الى  15.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بحوالي  14.9 مليار دولار في مارس بزيادة تقدر بنصف مليار دولار .

وتوزعت الودائع قصيرة الأجل  بين 5 مليارات دولار للإمارات و5 مليارات دولار للسعودية و4 مليارات دولار لقطر و900 مليون دولار لليبيا.

وبنهاية الشهر الماضي أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي بمعدلات طفيفة على أساس شهري لم يتجاوز الـ ٢٠٠ مليون دولار ليسجل 35.1 مليار دولار.

وديعة الامارات البنك المركزي مصر والإمارات امارات البنك المركزي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

استشهاد المجموعة المكلفة بحراسة الأسرى.. بيان عاجل لكتائب المجاهدين

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على فيوتشر

قرار عاجل من حماس بشأن جثامين 3 رهائن إسرائيليين ماتوا في الأسر

625 جنيها شهريا.. الدولة تطرح 1000 وحدة سكنية للإيجار في 4 محافظات

إبراهيم سعيد: كولر يختلق الأزمات للرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بسبب حماس وروسيا .. أمريكا تحذر تركيا

مستوطن إسرائيلي مسلح بسـ.كين يحاول اقتحام المسجد الأقصى

مدبولي: نعمل على تقوية العلاقات مع البريكس.. 55 مشروعا بين مصر ودول التجمع

وسط حشد ضخم بغزة.. شاهد لحظة تسليم حماس الرهينتين الإسرائيليتين للصليب الأحمر

البنك المركزي يوافق على طلب الإمارات تجديد استحقاق وديعة بمليار دولار

مصلحة السجون الإسرائيلية: بدء نقل الأسرى الفلسطينيين إلى عوفر تمهيدا للإفراج عنهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوق المليون ونص.. سعر إطلالة إليسا في سباق فورميلا يثير الجدل| شاهد

بعد إعتزالها التمثيل.. 10 صور آثارت الجدل لـ إنجي شرف

شاهد.. إطلالة لقاء الخميسي من داخل الجيم

صانعة أفلام يهودية تعلن تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية.. شاهد ماذا قالت؟

فيديو

محمود ياسين : تخوفنا من عرض حكاية عيشها بفرحة بسبب أحداث غزة|خاص

بشرى لكل الأعمار| أرخص برامج حج القرعة والسياحة في مصر

طرح شقق للإيجار بـ 625 جنيهًا شهريًا | اعرف التفاصيل.. فيديو

انتهاء كابوس الدولار قريبًا ومفاجأة بأسعار الذهب| تفاصيل ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ