البنك المركزي يوافق على طلب الإمارات تجديد استحقاق وديعة بمليار دولار

جدد مصرف الإمارات المركزي أجل استحقاق وديعته لدي البنك المركزي المصري،بقيمة مليار دولار لمدة ٣ سنوات أخري تنتهي في يوليو ٢٠٢٦.

قال تقرير صادر عن البنك المركز المصري إن الودائع قصيرة الأجل ارتفعت الى 15.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بحوالي 14.9 مليار دولار في مارس بزيادة تقدر بنصف مليار دولار .

وتوزعت الودائع قصيرة الأجل بين 5 مليارات دولار للإمارات و5 مليارات دولار للسعودية و4 مليارات دولار لقطر و900 مليون دولار لليبيا.

وبنهاية الشهر الماضي أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي بمعدلات طفيفة على أساس شهري لم يتجاوز الـ ٢٠٠ مليون دولار ليسجل 35.1 مليار دولار.