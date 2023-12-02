تفوق 40 مليار جنيه| ماذا ينتظر المستثمرون بعد إعلان البنك المركزي أذون خزانة جديدة؟

يعتزم البنك المركزي المصري، غدا الأحد 3 ديسمبر 2023، أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه، لأجلَي 91 و273 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تُعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

المركزي يطرح أذون خزانة

وتبلغ قيمة الطرح الأول، بحسب موقع البنك المركزي المصري نحو 23 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 24.5 مليار جنيه، لأجل 273 يومًا.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

هذا وقد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 نوفمبر 2023 تثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.

ويطرح البنك المركزي الأذون على عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 23 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 24.5 مليار جنيه لمدة 373 يومًا.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، وذلك اعتبارًا من الاثنين الماضي، وفق القرار المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع المصرية.

قيمة الطرح 24.5 مليار جنيه

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 23 مليارًا في 5- 3- 2024، واستحقاق طرح الـ24.5 مليار جنيه في 3- 9 -2024.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتلجأ الحكومة لطرح سندات بالعملات الأجنبية في الأسواق الدولية لتمويل عجز الموازنة نظرا لتراجع تكلفتها عن أذون وسندات الخزانة المحلية بسبب معدلات الفائدة المرتفعة في مصر، إلى جانب تنويع أدوات التمويل بين الداخل والخارج، والاستفادة من الآجال المتوسطة والطويلة التي تتيحها هذه السندات لتسديدها.

كما يستفيد البنك المركزي من طرح مثل هذه السندات عبر استغلال السيولة من العملات الأجنبية في دعم احتياطي النقد الأجنبي وصرف مقابلها للحكومة بالجنيه.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، ومدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن السندات التي تقوم بها الدولة المصرية بعرضها هي لسد عجز الموازنة القادمة المزمع تجهيزها واجرائها وتقدمها لمجلس النواب في شهر 4 القادم.

كيف تستفيد الدولة منها؟

وأوضح عامر ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن وزارة المالية بادرت انها محتاجة هذا المبلغ فبتالي يتم طرح هذه السندات لاكتتاب عليها من الخارج لسد هذا العجز بالإضافة الي سداد فتورة الاستيراد والاعتمادات الاستيرادية للعام المالي القادم 2023ـ 2024 ـ 2025.

وتابع: "والإفادة من هذه الطروحات ان الدولة تسد عمليات العجز دون اللجوء الي البنوك الدولية او المؤسسات الدولية التي تتحكم فيها الدول الكبرى".

وأضاف عامر أذون الخزانة يطرحها البنك المركزي بشكل مستمر، وهذا يحدث في معظم دول العالم التي تسير في خطة نمو اقتصادي كاملة، وتكون بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي في طرحها، وهي سك مديونية إلى فترة قصيرة.

ونعرض لكم مميزات وتفاصيل الاستثمار في أذون الخزانة، والتي جاءت على النحو التالي: