عبدالمنعم السيد: البنك المركزي قام بطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه .. فيديو

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية والإستراتيجية، إن الموازنة العامة المصرية يكون بها بند إيرادات الدولة وبند المصروفات التي يتم إنفاقها، مشيراً إلى أن هناك دائما عجز في المصروفات تكون أكثر من الإيرادات داخل الموازنة بما يقرب من 900 مليار جنيهاً.

وأضاف “عبدالمنعم السيد” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “٩٠ دقيقة” المذاع علي قناة “المحور” الفضائية، أن وزارة المالية تحاول دائما بسد هذا العجز عن طريق عدة طرق، منها ضمنها أن يكون هناك طرح لأذون وسندات خزانة تقوم بإصدارها من خلال البنك المركزي نيابة عن الوزارة.

وتابع الدكتور عبدالمنعم السيد، أن البنك المركزي قام بطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، موضحاً أن هذه المبالغ يتم إدخالها للبنك المركزي ومن ثم سدادها الي وزارة المالية لسد جزء من عجز الموازنة.