برلماني يطالب بالبحث عن أوعية جديدة لسد العجز فى الموازنة

أكد الدكتور عطية الفيومي ممثل حزب الحرية بمجلس النواب ،أهمية البحث عن وسائل لسد العجز فى الموازنة الجديدة.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن البديل الأن هو الاقتراض ،وبالتالى البحث عن موارد للتنمية من خلال أوعبة جدبدة أمر محمود ويستحق الموافقة عليه.

ووافق رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور الدكتور أحمد خليل خير الله على مشروع القانون رقم 147لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية من حيث المبدأ

وأكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن رسوم الضريبة على السوق الحرة أصبحت 3%بدلا من 2%.

وقال إن التعديلات الجديدة على رسم تنمية الموارد التى يتم مناقشتها الأن تم تحريكها بشكل طفيف ليتناسب مع الارتفاع العالمي .

وتابع: نحن بحاجة إلي زيادة رسم تنمية الموارد بدلا من تحميل الأجيال القادمة قروضا جديدة.