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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفع 10 قروش.. سعر الدولار في السوق الموازي اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر

ارتفع سعر الدولار فى السوق الموازي بقيمة 10 قروش اليوم الأحد، خلال ختام تعاملات ليسجل 49.30 جنيه للبيع و48.30 جنيه للشراء مقارنة بـ 49.20 جنيه خلال بداية اليوم.

ويعتبر سعر الدولار في السوق السوداء هو السعر الذي يتم تداوله خارج البنوك والمؤسسات المالية الرسمية، ويختلف هذا السعر عن سعر الصرف الرسمي الذي يتم تحديده من قبل البنك المركزي المصري والذي يبلغ حاليا 30.91 جنيه للشراء و31 جنيها للبيع.

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سوق الصرف للدولار بالسوق غير الرسمي

وقد شهد سوق الصرف للدولار بالسوق غير الرسمي ارتفاعا طفيفا في  مقابل العملة المحلية وفقا لآخر المعلومات المتوفرة، وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء إلى 48.30 جنيه للشراء 49.30 جنيه للبيع .

يُذكر أن هذا الرقم يشكل ارتفاعا بنسبة 0.5٪ مقارنةً بأسعار الإغلاق أمس السبت  حيث سُجلت العملة الأمريكية سعرًا قدره 49.20 جنيه. 

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