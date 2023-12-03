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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمشاركة مصر و14 بلدا.. دولة عربية توجه ضربة قوية للدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة من دول مجموعة بريكس تسوية تجارة النفط بالعملات المحلية وليس بـ الدولار الأمريكي، حيث تهدف الدولة الشرق أوسطية إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية من خلال تجديد طرق الدفع لصفقات تجارة النفط.

وتتواصل الإمارات العربية المتحدة مع الصين وروسيا والهند ومصر، من بين دول أخرى، للدفع بالعملات المحلية مقابل تسوية النفط وتهميش الدولار الأمريكي، وفقا لموقع “واتشر جورو”.

ووفقاً للتقارير، تجري الإمارات العربية المتحدة محادثات مع 15 دولة وتعمل على تعزيز المدفوعات بالعملة المحلية لإنهاء الاعتماد على الدولار الأمريكي.

ومن الممكن أن تؤدي إعادة تنظيم الشراكات الاستراتيجية الثنائية إلى تحول نموذجي في النهج المالي لدول مجموعة بريكس، حيث يمكن أن تجعل السيطرة على قطاع النفط العالمي من خلال إنهاء الاعتماد على الدولار الأمريكي مجموعة بريكس قوة اقتصادية.

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وبدأت الإمارات العربية المتحدة بالفعل صفقات تجارة النفط بالعملات المحلية من خلال تهميش الدولار الأمريكي مع الهند، عضو مجموعة بريكس.

وتم شحن أكثر من مليون برميل من النفط إلى الهند من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة وتمت تسوية الدفع بالروبية.

وتم تنفيذ صفقة النفط في سبتمبر من هذا العام وكانت بمثابة تحول تاريخي بعيدًا عن الدولار الأمريكي.

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