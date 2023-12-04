عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مركز القاهرة للدراسات يكشف أسباب ارتفاع الأسعار رغم انخفاض سعر الدولار

الدولار
الدولار

قال الدكتور عبد المنعم السعيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية إن هناك عدة عوامل أدت إلى خفض سعر الدولار منها ضعف الطلب على الدولار في السوق السوداء،  والعامل الثاني أننا في نهاية العام والدخول على الأعياد والاحتفالات في الدول الأوروبية والصين وهي فترة يقل فيها الاستيراد إلى بداية فبراير ثالثا العامل النفسي بسبب دخول ١٠ مليارات دولار من الجانب الأوروبي والتعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي وسيكون هناك دين إضافي للحكومة المصرية.

txt

هل يخفف التبادل التجاري بالعملات المحلية من أزمة الدولار.. أخبار اقتصادية مبهجة

txt

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في السوق الموازية.. وهذا هو سعر الصرف الآن

وأضاف السيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن الوديعة الخاصة بدولة الكويت والإمارات لن تسترد حاليا وانخفاض سعر الدولار عالميا جعل صغار المضاربين يتخلصوا من الأموال الأجنبية التي لديهم.

 

وأشار الي أن الفيدرالي الأمريكي أعلن عن تثبيت سعر الفائدة واتجاه تخفيض سعر الفائدة إلى أقل من ٥٪ وهذا سيؤدي إلى التخلص من الدولار والتوجه للذهب مما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب.

 

وأوضح أن الأخبار عن انخفاض سعر الدولار عالميا مع أنباء عن دخول متعدد للدولار وانخفاض الطلب المحلي عليه أدى إلى خفض سعر الدولار محليا.

 

وأشار إلى أنه إذ لم يتوفر الدولار على أرض الواقع في السوق فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب عليه ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار مرة ثانية ولكن لن يتجاوز سعر الدولار الخمسين جنيها.

الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

القبض على قائد السيارة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

من الصدمة.. انهيار ريهام عبد الغفور عقب وصولها المستشفى لرؤية والدها

إيشو يرفض التجديد مع الزمالك وينقطع عن التدريبات.. تفاصيل

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

ميركاتو الأهلي.. تدعيم 3 مراكز بصفقات سوبر بينها لاعب دولي وقع رسميا

تحذير عاجل من الأرصاد والصغرى تصل لـ 4 درجات.. فيديو

ترشيحاتنا

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

اغتيال فلاديمير بوتين!.. توقعات بابا فانجا لعام 2024 ونبوءة تحققت في أول ديسمبر

على بعد كيلو ونصف..القوات الإسرائيلية تعرض حياة المئآت في المستشفي الإندونيسي للخطر

لماذا يجب أن نقرأ القرآن ؟.. 33 سرا يغفلها الكثيرون بخلاف ثواب التعبد

أول تعليق من سيف الدين الجزيري بعد الفوز على سوار الغيني

لايف وصور مزيفة من المطار.. كيف سقط كروان مشاكل في أيدي الشرطة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حمص الشام زي المحلات

في اليوم العالمي لذوي الهمم.. صورة تدمي القلب من قطاع غزة |شاهد

اللحم أبرزها.. أكلات ترفع نسبة الحديد في الجسم

هذا حلم ولا حقيقة!. فيديو يدمي القلوب لطفلة من قطاع غزة

فيديو

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

القصة الكاملة لوقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي.. ماذا فعلت؟ «فيديوجراف»

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ