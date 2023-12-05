أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

أكد معتز إينو، لاعب الأهلي السابق، أن تصرفات المدير الفني لـ النادي الأهلي كولر، تجاه لاعب النادي الأهلي الحالي أحمد عبد القادر تؤكد أنه يقول: "مش عايز عبد القادر".



وقال معتز إينو، خلال حواره على قناة “الحدث اليوم”، إن أحمد عبد القادر، يجب أن يوضع قبل طاهر محمد طاهر، وكريم فؤاد، لأنه لاعب مميز وبعد حسين الشحات، وتاو، ورضا سليم.



وأضاف أن أحمد عبد القادر سيكون خارج النادي الأهلي، وذلك لأن المدير الفني لـ النادي الأهلي، عنيد، ولا يقتنع به.

وأشار إلى أن أحمد عبد القادر لا يشارك مع الفريق بشكل مستمر، رغم مهارته، وتميزه في الملعب، وكان يحقق ضربات جزاء لـ الأهلي.

وأوضح أن الجماهير غاضبة من تصرفات كولر، وأنه في مباراة يقوم بعمل تبديل بـ 5 نجوم، وهذا أمر غريب، وأن الجماهير بالكامل تفهم بكرة القدم.



