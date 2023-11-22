إعلامية شهيرة تكشف حقيقة مفاوضات الاتفاق السعودي لـ فتوح

نفت الإعلامية مي حلمي، على ما أثير الأيام الماضية، حول رغبة الاتفاق السعودي في الحصول على توقيع أحمد فتوح، ظهير أيسر فريق الزمالك ومنتخب مصر.

وكتبت مي حلمي عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام "التعاون السعودي يريد فتوح .. أخبار كاذبة"

وارتبط اسم أحمد فتوح في الساعات الأخيرة بالانتقال إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي بعد عرضه للبيع من جانب إدارة نادي الزمالك نظرًا لما بدر منه قبل مواجهة زد في الدوري المصري.

يذكر أن الزمالك قرر تجميد اللاعب أحمد فتوح لمدة شهر عن المشاركة مع الفريق الأبيض، بالإضافة إلى خصم 25% من قيمة عقده بالإضافة إلى عرضه للبيع.

