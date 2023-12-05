إمام عاشور غير جاهز.. لاعب سابق بالأهلي يوجه رسالة نارية

وجه لاعب الأهلي السابق معتز إينو، رسالة نارية لـ إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي الحالي، قائلا :" مش ده إمام عاشور بتاع الزمالك إمام في الزمالك كان نحلة".

وأضاف معتز إينو، خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن إمام لم يصل بحالته لـ 100%، وتحديًا في اللياقة البدنية، ويحتاج لـ تقديم الأفضل.

ولفت إلي أن إمام لم يجهز حتى هذه اللحظة، وإمام غير جاهز، ومحمد قفشة يعتبر أفضل منه بكثير، معلقًا :" كولر المدير الفني لـ الأهلي لما بيبدل إمام عاشور، وبينزل قفشة بيظهر الفارق".

كما وجه معتز إينو رسالة لـ إمام عاشور قائلا:" لازم تستعيد مستواك، في المباريات، وأن تقدم لـ الأهلي الأفضل".