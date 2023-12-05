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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

كواليس مهمة لاجتماع الخطيب مع خالد بيبو على هامش مران الأهلي| تفاصيل

صدى البلد

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، كواليس زيارة محمود الخطيب لمران النادي الأهلي.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على “فيس بوك”: “الخطيب اجتمع مع خالد بيبو علي هامش مران اليوم وتم مناقشة كل شيء متعلق بقائمة كأس العالم للأندية. كان هناك تمهل من جانب الجهاز الفني قبل إعداد القائمة النهائية، خاصة في ظل الإصابات داخل الفريق، وتحديدا بعد إصابة ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، ولكن تم الحصول على تطمينات طبية بشأن جاهزية الثنائي، ومعهما أيضا الفرنسي موديست".

واضاف أحمد حسن: "الخطيب اطمأن على حالة محمد عبد المنعم، وطلب من الجهاز الفني عدم التعجل في عودة اللاعب؛ من أجل تجهيزه لمنافسات كأس العالم للأندية.. الخطيب كان حريصا أيضا على الوقوف على حالة جميع المصابين في جلسته مع خالد بيبو مدير الكرة، والذي نقل له تقريرا طبيا شاملا عن حالة جميع اللاعبين، تسلمه من أحمد جاد الله طبيب الفريق”. 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري ‏أبطال إفريقيا‎.‎

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى استكمال بقية فقرات المران في ‏الملعب.

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