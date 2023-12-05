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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد يوجه نصيحة لـ إمام عاشور قبل مونديال الأندية 

صدى البلد

أكد ضياء السيد نجم الأهلي السابق، أن مواجهة الفريق الأحمر أمام شباب بلوزداد الجزائري مهمة للغاية، والفوز بها سيزيد الثقة لدى اللاعبين ويرفع الروح المعنوية قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن بلوزداد فريق جيد، وعلى لاعبي الفريق أن يظهروا بأفضل مستوى.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc: "مواجهة الأهلي أمام الاتحاد (حال تأهله) ستكون قوية وصعبة خصوصا بعدما قام الفريق السعودي باستقدام مدرب جديد، وأتمنى أن يكون الفوز من نصيب الأهلي، وأراهن على الفوز في تلك المباراة".

 

وأضاف: "ضم خالد عبدالفتاح لقائمة المونديال قرار طبيعي في ظل كثرة الإصابات بالخط الخلفي ومعظم العناصر اختيارها منطقي جدا، وهناك حملة غريبة ضد إمام عاشور ومنذ قدومه للأهلي يقدم مستوى طيب حتى لو لم يظهر بشكل جيد في الشوط الأول أمام يانج أفريكانز، لكن في معظم المباريات يكون من نجوم الفريق، لكن المباراة السابقة لم يكن مستواه في أفضل حالاته، ولكن أمور معروفة بالنسبة لنا ولكن الانتقادات مبالغ فيها بكل تأكيد".

 

وواصل: "رسالتي لـ إمام عاشور، بأن يغلق أذنيه تماما ويعمل فقط، ويحاول تقديم أفضل مستوى له، وأن يأخذ النقد المبالغ فيه بطريقة إيجابية، والأهم لأي لاعب هو أن يعمل ويرد في الملعب بأدائه فقط، لمصلحته ومصلحة فريقه، ولديه تحديات كبيرة في بطولة إفريقيا مع الأهلي ثم كأس العالم للأندية، وكذلك مع منتخب مصر، لا يجب أن ينشغل بتلك الأمور تماما، وهذه نصيحتي له ولكل لاعبين".

 

وأكمل: "مارسيل كولر هو من يتعايش مع الفريق، وكان من الأفضل ضم صلاح محسن، لكن القصة قد تكون تقييما نهائيا لموديست قبل يناير، وهو التحدي الأخير للاعب، إما أن يكمل مسيرته أو يرحل، وأحمد عبدالقادر يحتاج التركيز فقط ويعمل بشكل أكثر، لأن الفترة الأخيرة لم يقدم مستوى جيد، ولو تعرض للإحباط فهو المتضرر الوحيد".

 

وزاد: "كولر حقق 5 بطولات وأرقام قياسية، والبعض لا يضع ذلك في الاعتبار مع وجود تذبذب أو ابتعاد اللاعبين عن مستواهم وتعرض المدرب لانتقادات، وأي لاعب يتراجع مستواه يتعرض لانتقادات عارمة، وعبدالقادر عليه أن يراجع نفسه".

 

واختتم تصريحاته: "عمرو السولية فرض نفسه على قائمة الفريق في المونديال وهو من مكاسب الفريق الأخيرة وإضافة قوية لوسط الملعب".

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