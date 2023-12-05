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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول إسرائيلي يكشف سر غضب إيران من "السنوار" وخطط حماس في 7 أكتوبر

مراقب في مجلس الوزراء
مراقب في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي أرييه درعي

كشف زعيم حزب "شاس" اليهودي المتشدد في الائتلاف ومراقب في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي أرييه درعي، اليوم الثلاثاء، مخططا للمقاومة الفلسطينية كانت أكثر تدمير في السابع من أكتوبر الماضي، الذي شنت فيه عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة، بالإضافة إلى سر غضب إيران وحزب الله من يحي السنوار زعيم حركة حماس في قطاع غزة.

وقال زعيم حزب "شاس" اليهودي المتشدد في الائتلاف ومراقب في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إن حماس كانت لديها خطط لهجومها في 7 أكتوبر، والتي كان من الممكن أن تكون أكثر تدميراً بكثير.

وأضاف مراقب في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، في مقابلة مع موقع "كيكار هاشابات": "نحن نعرف الآن ما لم نعرفه حينها"، موضحا أنه منذ بدء العملية البرية، "توغل جيش الدفاع الإسرائيلي في مواقع قيادة حماس واستولى على كميات هائلة من المواد نرى الآن، ما هي خططهم لسمحات توراة - سمحات التوراة هو العيد اليهودي الذي تزامن هذا العام مع 7 أكتوبر.

وأشار درعي إلى أنه "كانت الخطة الكبرى مختلفة تماماً"، وكانت لدى حماس طموحات أكبر بكثير وأكثر تدميراً، مضيفا أن إيران وحزب الله غاضبان من زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، لأنه لم يخبرهما بتوقيت الهجوم.

وتابع "حاول أن تتخيل ما كان سيحدث لو كان في الشمال، في يهودا والسامرة "الضفة الغربية"، لو كان في تلك المدن… كانت هذه خطتهم الأصلية"، قال درعي دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

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