منتجو المواد الغذائية الروس يتجهون إلى القاهرة للمشاركة بمعرض Food Africa

يقام في القاهرة بالفترة ما بين 12 و14 ديسمبر 2023 المعرض الدولي للمواد للأغذية والمشروبات Food Africa 2023، والذي أصبحت المشاركة الروسية فيه تقليداً طيباً.

يشارك المنتجون الروس في نسخة هذا العام تحت علامة Made in Russia، وسيقوم بتنظيم الجناح الروسي المركز الروسي للصادرات التابع لمجموعة VEB.RF.

تُمثل علامة Made in Russia في هذا العام من قبل 19 مُنتِجاً روسياً.

يقع الجناح الروسي في القاعة رقم 3 بمركز مصر للمعارض الدولية وسيصبح من أكبر الأجنحة في المعرض، حيث ستزيد مساحته عن 300 متراً مربعاً.

ويتمكن زوار جناح Made in Russia من الاطلاع على مختلف أنواع الحبوب، ومنتجات اللحوم والألبان، والتوت الطازج المجمد من جمهورية كاريليا، والحلويات، والسمك المعلب العالي الجودة، ومختلف أنواع الأغذية الأخرى.

كما سيقدم المنتجون الروس في معرض Food Africa المعدات والخدمات للصناعات الغذائية.

ويرتب المركز الروسي للصادرات للمشاركين في الجناح الوطني الروسي أكثر من 100 اجتماع b2b مع شركاء محتملين.



