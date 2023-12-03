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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق فعاليات الدورة الثامنة لمعرض " فوود افريكا " 12 ديسمبر

صدى البلد

تشهد مصر واحدة من أهم و أكبر الفعاليات الدولية في مجال المعارض المتخصصة بالقارة الافريقية، حيث تنطلق فعاليات المعرض التجاري الدولي الثامن للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" والذي تنظمه شركة كونسبت بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة أى أف بى خلال الفترة من 12 الي 14 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة وذلك تحت رعاية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة . 


ويعقد هذا المعرض بالتزامن والشراكة مع 3 فعاليات هامة تشمل احد معارض إنترباك العالمية والذى يعقد  للمرة الرابعة على التوالى بمصر تحت مسمى"باك بروسيس" للتعبئة والتغليف و التصنيع الغذائى الى جانب معرض "فريش افريكا" المعنى بالحاصلات الزراعية ، بالإضافة الي معرض " تمور افريكا " و المتخصص فى قطاع التمور و الذى تنظمه الشركة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى كشريك إستراتيجى وبمشاركة عدد كبير من الشركات من السعودية والامارات والسودان والمغرب والأردن الى جانب الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للتمور من 5 محافظات تشمل القاهرة و مطروح والوادى الجديد والجيزة واسوان.

وقد اوضحت داليا قابيل المدير التنفيذى لشركة كونسبت أن الإقبال الكبير من كبرى الشركات الغذائية المحلية والدولية للمشاركة فى فعاليات معرض "فوود أفريكا" في دورته لعام 2023 يعكس المكانة الدولية المتميزة التى يحظى بها المعرض كواحد من أهم المنصات الدولية في مجال التصنيع الغذائي الذى تسعي كبري الشركات للمشاركة فيه خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظي به الدول الافريقية باعتبارها من الاسواق الواعدة في منظومة الاقتصاد العالمي ، مشيرةً الى ان دورة هذا العام تشهد مشاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات الغذائية تصل الى حوالى 900 شركة تمثل 32 دولة ومن ابرزهم الجزائر والسعودية والامارات والولايات المتحدة الامريكية وألمانيا وروسيا والبرازيل واسبانيا والهند وباكستان وايطاليا والصين وبولندا وتركيا وكوريا الجنوبية وماليزيا وفرنسا والكويت وتونس والأردن.

وأشارت الى ان هناك اقبال دولى كبير للمشاركة في فعاليات المعرض لهذا العام والذى يقام على مساحة 40 الف متر مربع ، حيث تشارك 13 دولة بأجنحة وطنية ، الى جانب دعوة اكثر من 500 مشترى دولى يمثلون العديد من دول العالم من أوروبا  وامريكا و الشرق الأقصى والدول العربية و 50% منهم من قارة افريقيا.

وأضافت قابيل أنه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث ستعقد اكثر من عشرة جلسات بمشاركة عدد كبير من كبار المسئولين ورجال الاعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجالات الغذاء والتعبئة والتغليف للتحاور حول النظرة المستقبلية لصادرات قطاعى الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية المصرية مع التركيز على الاستدامة والاقتصاد الأخضر والتصنيع الزراعى واثره على زيادة الصادرات وتطورات صناعة التعبئة والتغليف وحلول التعبئة الصديقة للبيئة ، فضلاً عن جلسات خاصة حول مستقبل تصدير الحاصلات الزراعية من خضروات وفاكهة ونباتات طبية وعطرية وتمور وكذا تطور صناعة الاسماك في مصر وفرص نمو هذا القطاع ودور الجهات المانحة ومنظمات تنمية ودعم الأعمال الموجهه لتطوير قطاع الصناعات الغذائية وبصفة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن استعراض أطر ونظم التجارة الحديثة مقارنة بالتجارة الالكترونية بالاضافة الى جناح رائدات الاعمال و الذى يبرز اهم المشروعات التى تديرها سيدة بالقطاع.

 

ولفتت ايضا الى أن المعرض يقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، وغرفة الصناعات الغذائية ، المجلس التصديرى للطباعة و التغليف  - و هيئة سلامة الغذاء ، وجمعية تنمية و تطوير الصادرات البستانية - هيا، هيئة المعارض المصرية ، وجهاز التمثيل التجارى ، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و الإبتكار الزراعى.


واشادت قابيل ايضا بالدور الايجابى لشركاء التنمية فى اطلاق هذه الدورة من المعرض وهم المعونة الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو " والمعونة الألمانية ومركز تحديث الصناعة ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية و السفارة الكندية و السفارة السويسرية. 


جدير بالذكر ان عدداً من الهيئات والجهات الحكومية ستشارك فى فعاليات المعرض ومن بينها هيئة المواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، ومصلحة الجمارك المصرية والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات ومركز تطوير وسلامة الغذاء والحجر الزراعى وهيئة تنمية الصعيد والحجر البيطرى .

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