محافظ دمياط تتابع الاستعدادات للانتخابات الرئاسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تجهيزات مراكز الاقتراع لاستقبال الناخبين بالانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها فى الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجارى .

تواصلت عوض مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ، خلال جولته الميدانية لعدد من مراكز الاقتراع بالمراكز والمدن ، للاطمئنان على جاهزية المقار الانتخابية ، وإتمام كافة الاستعدادات ، كما اطلعت على موقف تجهيز ساحات المراكز بمظلات وأماكن لانتظار المواطنين ، وتزويدها بكراسى متحركة لتسهيل حركة ذوى الهمم وكبار السن.

وأكدت "محافظ دمياط" على متابعتها المستمرة لتجهيز المراكز على مستوى المحافظة ، لتوفير مناخ ملائم للمواطنين خلال عملية الإدلاء بأصواتهم ، معلنة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجهات خلال الفترة المقبلة.

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