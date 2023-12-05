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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تتابع الاستعدادات للانتخابات الرئاسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تجهيزات مراكز الاقتراع لاستقبال الناخبين بالانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها فى الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجارى .

تواصلت عوض مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ، خلال جولته الميدانية لعدد من مراكز الاقتراع بالمراكز والمدن ، للاطمئنان على جاهزية المقار الانتخابية ، وإتمام كافة الاستعدادات ، كما اطلعت على موقف تجهيز ساحات المراكز بمظلات  وأماكن لانتظار المواطنين ، وتزويدها بكراسى متحركة لتسهيل حركة ذوى الهمم وكبار السن.

وأكدت "محافظ دمياط" على متابعتها المستمرة لتجهيز المراكز على مستوى المحافظة ، لتوفير مناخ ملائم للمواطنين خلال عملية الإدلاء بأصواتهم ، معلنة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجهات خلال الفترة المقبلة.

محافظ دمياط تشيد بدور الرائدات الريفيات في نشر التوعية المجتمعية

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دمياط أستعدادا الاستعداد القصوى الانتخابات الرئاسية الدكتورة منال عوض التوعية المجتمعية الانتخابات الرائدات الريفيات

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