بعد تعطل لأكثر من ساعتين.. عودة خدمة الخط الساخن الإسعاف 123 تدريجيا

انقطعت خدمة الخط الساخن لهيئة الإسعاف المصرية ١٢٣ لمدة تزيد عن ساعتين بمحافظات الجمهورية.

وكشف مصدر بهيئة الإسعاف المصرية أن وزارة الاتصالات عملت علي حل المشكلة منذ اللحظات الأولي للعطل.

وتابع المصدر في تصريح خاص لصدي البلد، أن الخدمة ١٢٣ عادت في عدد كبير من المناطق وجار العمل علي حلها نهائيا خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر آخر بوزارة الصحة والسكان عن طرح طرق بديلة بالمحافظات لتلقي بلاغات المواطنين بديلا عن ١٢٣ أبرزها الخطوط الداخلية لفروع الهيئة بالمحافظات.

وأجرى صدى البلد تجربة حية بالاتصال بالخط الساخن والذي أكد خروج الخط عن الخدمة مؤقتا.