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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: افتتاح ايديكس يضع مصر على خريطة المنافسة في أهم وأصعب المجالات

النائب عمرو القماطي
النائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ

قال النائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " فى دورته الثالثة، يبعث بالعديد من الدلالات الهامة والقوية للعالم بأن مصر وضعت نفسها على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً، وقدرتها على المنافسة في مجال يعد من أهم وأصعب المجالات التي تبرز حجم وقوة الدولة.

وأكد القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، أن معرض ايديكس فرصة سانحة لعرض المنتجات العسكرية المصرية وأحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح، مما سيكون بمثاب العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، والتأكيد على أن الدول التي تمتلك القوة الرشيدة تستطيع أن تمتلك مفاتيح السلم والأمن وهذا ما حدث بالفعل خلال السنوات الأخيرة وتصدر مصر المشهد في المنطقة العربية في ظل مواجهة العديد من الصعوبات وحرص الرؤية المصرية على إعلاء مبادىء الأمن والسلم وسعيها المستمر لتوطيد دعائم السلام المنشود في المنطقة والإقليم.

ونوه عضو مجلس الشيوخ بأن المعرض الذي تنظمه مصر كل عامين، يضم 22 جناحاً دولياً، بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم والعديد من الوفود العسكرية وإستقبال أكثر من 35 ألف زائر، قائلا: مؤشر قوي على نجاح النسخ الماضية للمعرض وتحقيقه صدى إيجابي وشهرة اكتسبها جراء حسن التنظيم واستعراض احدث التقنيات في مجالات التسليح والدفاع.

واختتم النائب عمرو القماطي حديثه قائلا: معرض ايديكس حاز على شهرة عالمية في مجال الأسلحة الدفاعية وفرصة سانحة لاستعراض كافة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا المجال وقدرتها على تنظيم معرض من أهم المعارض العالمية.

معرض ايديكس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ

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