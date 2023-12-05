عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: الانتخابات تسير بشكل محترم يليق بمصر

صدى البلد

قال الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الانتخابات الرئاسية تسير بشكل محترم يليق باسم مصر، وهناك احترام متبادل بين الحملات الدعائية لجميع المرشحين، والجميع يبتغي أن تظهر مصر بالصورة والشكل الذي يليق بها.

وأضاف علي حسن، خلال حواره ببرنامج 90 دقيقة المذاع على شاشة المحور، أن وسائل الإعلام وقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين، من خلال برامج المرشحين الـ 4، معقبا: "استمعت إلى برامج الأربعة مرشحين في وسائل الإعلام المختلفة، و يوميا تتابع كل الصحف تتابع نشاط جميع المرشحين للرئاسة بدون استثناء".

بداية الانتخابات

ولفت علي حسن، إلى أن الصوت الانتخابي سيبدأ من الساعة 12 مساء يوم 8 ديسمبر، و ستكون الانتخابات الرئاسية على مدى أيام 10، 11، 12 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أن فلسفة الصوت الانتخابي أن الناخب بعد استماعه لكل الأراء و المقترحات، يكون في حاجة للتفكير و التحديد بكامل إرادته أن يختار و يقول رأيه بصدق و أمانة و صراحة.

وتابع، أن الإدلاء بالانتخابات الرئاسية هو حق دستوري لكل مواطن يحمل بطاقة رقم قومي و يبلغ من العمر 18 عام، منوها إلى أنه حق و واجب تجاه وطنه يجب تأديته، لافتا إلى أن من لا يذهب لصناديق الاقتراع هو مقصر في حق الوطن.

الانتخابات الرئاسية الحملات الدعائية الصوت الإنتخابي الإدلاء رقم قومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

لأول مرة| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري .. صور

بيان عاجل من النيابة العامة بعد تأثر الخدمات بسبب الإنترنت

جدول إجازات مصر 2024.. 121 يومًا من الراحة

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

انخفاض في سعر الذهب اليوم.. والعالمي يخسر 134 دولار دفعه واحدة

الخطيب تدخل.. أول رد من الأهلي على صفقة عمر كمال عبد الواحد

ترشيحاتنا

السودان وسوريا واليمن وإيران.. تفاصيل محادثات ولي العهد السعودي مع أمير قطر

"إذلال الجيش الإسرائيلي".. واقعة صادمة لقائد أركان القوات في اجتماع مجلس الحرب..تفاصيل

بيان مشترك من السعودية وقطر بشأن الصراع في غزة

مفاجآت طوفان الأقصى مازالت تتفجر| القصة الكاملة لجاسوس حماس داخل جيش الاحتلال.. ضربة لإسرائيل

زيلينسكي يلغي خطابه أمام الكونجرس الأمريكي في اللحظة الأخيرة

يوسف الحسيني يهاجم عمرو أديب: عاوز يسود عيشة الناس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى تأسيس مزاد كريستيز.. ضم أغلى لوحة بيعت بتاريخ المزادات

هل كثرة أمراض السرطانات لها علاقة بتغير المناخ.. دراسة تكشف مفاجأة

لا تتغافل عنها.. أعراض تحذيرية تدل على الإصابة بجلطة القلب

لأول مرة| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري .. صور

فيديو

تفاصيل مأساوية في حادث المنيا.. ماذا حدث؟

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023

السكر بـ 27 جنيها.. الأزمة انتهت

مثير للاهتمام .. منظمة الصحة العالمية تبعث رسالة تحذيرية عن متحور كورونا الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ