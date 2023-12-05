كاتب صحفي: الانتخابات تسير بشكل محترم يليق بمصر

قال الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الانتخابات الرئاسية تسير بشكل محترم يليق باسم مصر، وهناك احترام متبادل بين الحملات الدعائية لجميع المرشحين، والجميع يبتغي أن تظهر مصر بالصورة والشكل الذي يليق بها.

وأضاف علي حسن، خلال حواره ببرنامج 90 دقيقة المذاع على شاشة المحور، أن وسائل الإعلام وقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين، من خلال برامج المرشحين الـ 4، معقبا: "استمعت إلى برامج الأربعة مرشحين في وسائل الإعلام المختلفة، و يوميا تتابع كل الصحف تتابع نشاط جميع المرشحين للرئاسة بدون استثناء".

بداية الانتخابات

ولفت علي حسن، إلى أن الصوت الانتخابي سيبدأ من الساعة 12 مساء يوم 8 ديسمبر، و ستكون الانتخابات الرئاسية على مدى أيام 10، 11، 12 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أن فلسفة الصوت الانتخابي أن الناخب بعد استماعه لكل الأراء و المقترحات، يكون في حاجة للتفكير و التحديد بكامل إرادته أن يختار و يقول رأيه بصدق و أمانة و صراحة.

وتابع، أن الإدلاء بالانتخابات الرئاسية هو حق دستوري لكل مواطن يحمل بطاقة رقم قومي و يبلغ من العمر 18 عام، منوها إلى أنه حق و واجب تجاه وطنه يجب تأديته، لافتا إلى أن من لا يذهب لصناديق الاقتراع هو مقصر في حق الوطن.