إبراهيم عيسى: حماس لم تفعل شيئا لكي تجهض مشروع التهجير

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن فكرة القضاء على حركة حماس من قبل الاحتلال الإسرائيلي حديث يقارب "الهجص"، مشددًا على أن إسرائيل تكذب به وتروجه ولكن لا يجب تصديقه، معقبًا: "تصديق فكرة القضاء على حماس يبقى خلل يحيط مساحة التفكير".

إبراهيم عيسى:الهدف الإسرائيلي من الحرب هو التدمير والتهجير

وأشار " إبراهيم عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هذه المنظمات لا تنتهي ابدًا، موضحًا أن حماس مخلص ومتشبث بفكرة القضاء على حماس حتى إذا لم تنتصر إسرائيل ستعلن حماس انتصارها، مشددًا على أن حماس لا يمكن أن تترك الحكم في غزة، "حماس تريد ان تكون ملكة ولو على مملكة من تراب".

واضاف إبراهيم عيسى أن الهدف الإسرائيلي من الحرب هو التدمير والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، موضحًا أن هدف إسرائيل تحقق في قطاع غزة من خلال تدمير غزة، وحماس لم تفعل شئ لكي تجهض مشروع التهجير ولكنها من جلبت الاحتلال وادخلت القوات الإسرائيلية إلى قلب غزة وتشاهد الفلسطينيين وهم ينزحون من شمال غزة إلى الجنوب.

