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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من أمريكا على خطة إسرائيل إغراق أنفاق حماس بمياه البحر

أمريكا
أمريكا

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، على خطة إسرائيل لإغراق أنفاق حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة بمياه البحر.

وقال ميلر، تعليقا على التقارير حول خطة إسرائيل في قطاع غزة: “في جميع محادثاتنا، نحث الإسرائيليين على أخذ الاحتياجات الإنسانية في الاعتبار… ولا يعلق البيت الأبيض على التقارير حول الخطوات التي ستتخذها إسرائيل أو لا تتخذها”.

 

مدن تحت الأرض

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أفادت نقلا عن مسئول إسرائيلي، بأن كلمة أنفاق لا تصف ما أنشأته حركة حماس تحت قطاع غزة بل هي مدن تحت الأرض.

وحسب الصحيفة البريطانية، قال المسئول الإسرائيلي، إن “الحكومة الإسرائيلية تضخ موارد لإيجاد حل لتدمير الأنفاق لكن العملية تشبه الخيال العلمي”.

بدوره، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، إن إغراق الأنفاق بالمياه فكرة جيدة، مشيرا إلى أن كل قادة حركة حماس الفلسطينية مستهدفون وسنصل إليهم.

 

إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن إسرائيل تدرس خطة لإغراق أنفاق غزة بمياه البحر، بأمر من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

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