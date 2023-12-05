إيهاب الكومي يوضح لميدو حقيقة غضب فيتوريا منه

رد الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، على ما يثار بأن المدير الفني لمنتخب مصر غاضب منه، مشيرا إلى أن هناك غلط واضح واجتزاء لحديث سابق لي.

وأضاف إيهاب الكومي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن :"طلع اتكلم عني من مبدأ ولا تقربوا الصلاة وساب باقي الآية".



وأشار الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، إلى أنه فوجئ صباح اليوم بتصريح للكابتن ميدو وبعدها أرسل رسالة فسر له كل شيء، لأنه أخذ جزءا من كلامه.



وتابع الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن تحدث في إحدى الحلقات عن تدخل فيتوريا للتفاوض بين الزمالك ولشبونة لتقسيط عقوبة شيكابالا، موضحا أن هناك بعض الصحف تناولت الخبر قبل أن يتحدث عنه، مؤكدا أنه عاد واعتذر عندما تأكد من عدم دقة الخبر.



وقال الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم إنه معنى بشؤون الأندية المصرية ويكون مخطئ لو تقاعس عن حل مشكلة تخص أحد الأندية المصرية .



وأكد الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أنه يعمل في الإعلام منذ 23 عاما، ومتحدث رسمي باسم الجبلاية، ولم يقول أي معلومة تخص اتحاد الكرة ولم يخرج أي سر عن الاتحاد في برامجه أو يبلغه لأي صحفي في مصر.



واختتم: لازم نخاف على بعض أكثر من كده، كان نفسي الكابتن ميدو يسأل قبل ما يقول الكلام ده، مضيفا: تواصلت مع الزملاء في المنتخب ولا يوجد أي مشكلة مع فيتوريا.

