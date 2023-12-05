بني سويف.. حماية المستهلك يشن حملة على الأسواق والمخابز

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتكثيف جهود المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية بقرى ومراكز المحافظة، وتكثيف الرقابة التموينية على أسواق التصنيع والتداول ومخازن السلع والمواد الغذائية والمحال التجارية لمواجهة جرائم الغش التجاري، وضبط الأسواق، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وفي هذا الشأن أشرف "اليوم" اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، على حملة نفذتها لجنة حماية المستهلك ، أسفرت عن ضبط والتحفظ على إجمالي 500كجم زيت طعام وكميات من الجبن والصلصة منتهية الصلاحية ، و500كجم من اللحوم المجمدة ومنتجاتها مجهولة المصدر، فضلاً عن تحرير محضر لأحد المخابز السياحية لاستخدام دقيق مدعم مخصص للمخابز البلدية، وتم ضبط والتحفظ على2طن دقيق مدعم، والتحفظ على طن من مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية ، و تحرير 13 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن،

شارك في الحملة كل من : الأستاذ أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة ، الدكتور سامي الدهشوري _مديرية الطب البيطري، ومسئولي جهاز حماية المستهلك وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ، التموين وشئون المناطق بالوحدة المحلية، وأعضاء اللجنة.